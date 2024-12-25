МИД назвал провокацией призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией рекомендацию Госдепа США своим гражданам покинуть Белоруссию, сообщает «РИА Новости».
Захарова заявила, что призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий.
«Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию подтверждает их курс на вмешательство во внутренние дела республики», — цитирует представителя МИДа агентство.
Госдеп США 23 декабря 2024 года подтвердил четвертый уровень опасности для путешествий и рекомендовал американцам не посещать Белоруссию, а тем гражданам США, кто в ней находится, — немедленно покинуть страну.
В 2023 году Госдеп США уже призывал своих граждан покинуть Белоруссию и рекомендовал в нее не ездить. Захарова тогда также назвала эти призывы провокацией.
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