МИД назвал провокацией призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию

Виды Минска (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией рекомендацию Госдепа США своим гражданам покинуть Белоруссию, сообщает «РИА Новости».



Захарова заявила, что призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий.

«Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию подтверждает их курс на вмешательство во внутренние дела республики», — цитирует представителя МИДа агентство.

Госдеп США 23 декабря 2024 года подтвердил четвертый уровень опасности для путешествий и рекомендовал американцам не посещать Белоруссию, а тем гражданам США, кто в ней находится, — немедленно покинуть страну.

В 2023 году Госдеп США уже призывал своих граждан покинуть Белоруссию и рекомендовал в нее не ездить. Захарова тогда также назвала эти призывы провокацией.