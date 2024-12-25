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Медведев заявил, что налоги от «Сколково» превысили госинвестиции в него

Медведев: поступления в бюджет от «Сколково» превысили инвестиции государства
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Инновационный центр «Сколково» за 13 лет получил от государства 197 млрд руб. в виде инвестиций на развитие, но только за шесть лет вернул в бюджет более 200 млрд руб. Об этом заявил зампред Совбеза России и глава попечительского совета фонда Дмитрий Медведев.

«Если говорить о финансировании из бюджета, то с 2010 по 2023 год эти средства составили порядка 197 млрд руб. <...> А если говорить о возврате и о налогах, то только за период с 2017 по 2023 год сумма уплаченных налогов составляет более 200 млрд [руб.]», — сказал он.

Медведев отметил, что эти показатели свидетельствуют об эффективной работе инновационного центра. «Надеюсь, что и приход Москвы дополнит эту позитивную картину», — добавил он.

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В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому часть полномочий по управлению центром «Сколково» была передана органам власти Москвы.

Экс-глава «Сколково» Игорь Дроздов в интервью РБК рассказал, что для перехода деятельности фонда на новый уровень развития «необходим сильный партнер».

«В этом контексте Москва — именно тот партнер, который может дать значительный импульс развитию технологической инфраструктуры инновационного центра и интегрировать разработки его резидентов в экономику города и страны», — отметил тогда Дроздов.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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