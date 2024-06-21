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Эксклюзивы РБК ,  
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Бывший мэр Иннополиса станет сити-менеджером «Сколково»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Восемь лет бывший мэром Иннополиса Руслан Шагалеев может стать сити-менеджером «Сколково». При этом он не получит пост вице-президента: действующий сити-менеджер Максим Шейфель совмещает эти должности
Руслан Шагалеев
Руслан Шагалеев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Бывший мэр расположенного в Татарстане Иннополиса Руслан Шагалеев рассматривается на должность сити-менеджера фонда «Сколково», сообщили РБК в пресс-службе фонда.

Шагалеев может сменить Максима Шейфеля, который ранее занимал эту должность. Шейфель также являлся вице-президентом фонда. 

Ранее  Ксения Собчак сообщила, что бывший мэр Иннополиса станет главой «Сколково».

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Шагалеев сообщил об уходе со своего поста в Иннополисе 18 июня, заявив, что для него «пришло время двигаться дальше». В этой должности он работал с 2016 года. Новым мэром стал Дмитрий Вандюков — член Совета депутатов города и заместитель гендиректора особой экономической зоны «Иннополис».

Весной в «Сколково» сменился глава. На пост председателя правления совет директоров назначил бывшего первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова. Занимавший должность главы с 2016 года Игорь Дроздов получил пост заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, которая управляет «Сколково».

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Теги
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сколково Иннополис

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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