Бывший мэр Иннополиса станет сити-менеджером «Сколково»

Восемь лет бывший мэром Иннополиса Руслан Шагалеев может стать сити-менеджером «Сколково». При этом он не получит пост вице-президента: действующий сити-менеджер Максим Шейфель совмещает эти должности

Руслан Шагалеев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Бывший мэр расположенного в Татарстане Иннополиса Руслан Шагалеев рассматривается на должность сити-менеджера фонда «Сколково», сообщили РБК в пресс-службе фонда.

Шагалеев может сменить Максима Шейфеля, который ранее занимал эту должность. Шейфель также являлся вице-президентом фонда.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что бывший мэр Иннополиса станет главой «Сколково».

Шагалеев сообщил об уходе со своего поста в Иннополисе 18 июня, заявив, что для него «пришло время двигаться дальше». В этой должности он работал с 2016 года. Новым мэром стал Дмитрий Вандюков — член Совета депутатов города и заместитель гендиректора особой экономической зоны «Иннополис».

Весной в «Сколково» сменился глава. На пост председателя правления совет директоров назначил бывшего первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова. Занимавший должность главы с 2016 года Игорь Дроздов получил пост заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, которая управляет «Сколково».