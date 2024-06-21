Бывший мэр Иннополиса станет сити-менеджером «Сколково»
Бывший мэр расположенного в Татарстане Иннополиса Руслан Шагалеев рассматривается на должность сити-менеджера фонда «Сколково», сообщили РБК в пресс-службе фонда.
Шагалеев может сменить Максима Шейфеля, который ранее занимал эту должность. Шейфель также являлся вице-президентом фонда.
Ранее Ксения Собчак сообщила, что бывший мэр Иннополиса станет главой «Сколково».
Шагалеев сообщил об уходе со своего поста в Иннополисе 18 июня, заявив, что для него «пришло время двигаться дальше». В этой должности он работал с 2016 года. Новым мэром стал Дмитрий Вандюков — член Совета депутатов города и заместитель гендиректора особой экономической зоны «Иннополис».
Весной в «Сколково» сменился глава. На пост председателя правления совет директоров назначил бывшего первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова. Занимавший должность главы с 2016 года Игорь Дроздов получил пост заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, которая управляет «Сколково».
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