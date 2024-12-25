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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал, как пенсионерка закрыла собой внука при атаке ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Белгородской области женщина закрыла своим телом внука в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря 2023 года, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Например, Михаил Федрунов из Белгорода, тренер по футболу, тренировал взрослых и детей. У него 30 декабря прошлого года во время ракетного обстрела произошла трагедия. Погибла мама, которая закрыла своим телом внука, — спасла его, но сама отдала жизнь», — сказал губернатор.

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Фото:МЧС России

После этого Федрунов взял оружие в руки, «чтобы трагедия не повторилась», добавил Гладков и назвал мужчину «образцом для всей нашей страны».

30 декабря украинские войска обстреляли центр Белгорода. Тогда погибли 14 человек, пострадали еще 108. Минобороны сообщило, что для удара по Белгороду ВСУ использовали ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

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Вячеслав Гладков Военная операция на Украине пенсионерка Белгородская область ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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