На борту разбившегося под Актау самолета были два ребенка из Чечни
Два ребенка из Чечни находились на борту разбившегося под казахстанским городом Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, сообщил «РИА Новости» представитель омбудсмена региона.
«Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно», — сказал он.
Выполнявший рейс из Баку в Грозный самолет разбился утром 25 декабря. В Минтрансе Казахстана сообщили, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в авиакатастрофе выжили 32 человека.
По предварительной версии, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что на борту самолета взорвался баллон. Очевидцы рассказали, что речь идет о кислородном баллоне, который взорвался после столкновения с птицами.
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