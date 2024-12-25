На борту разбившегося под Актау самолета были два ребенка из Чечни

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Два ребенка из Чечни находились на борту разбившегося под казахстанским городом Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, сообщил «РИА Новости» представитель омбудсмена региона.

«Одного ребенка госпитализировали, о судьбе второго пока неизвестно», — сказал он.

Выполнявший рейс из Баку в Грозный самолет разбился утром 25 декабря. В Минтрансе Казахстана сообщили, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что в авиакатастрофе выжили 32 человека.

По предварительной версии, причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. В управлении здравоохранения Мангистауской области отметили, что на борту самолета взорвался баллон. Очевидцы рассказали, что речь идет о кислородном баллоне, который взорвался после столкновения с птицами.