Прокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших в авиакатастрофе
Более 30 человек выжили в авиакатастрофе самолета рейсом Баку — Грозный под Актау, заявили в Генпрокуратуре Азербайджана, передало агентство APA.
«Тридцать два человека выжили при крушении самолета в Актау, это не итоговая цифра», — сказали там.
Ранее сообщалось о 29 выживших.
Среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказались десять россиян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, поступившем в РБК.
Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения Мангистауской области также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.
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