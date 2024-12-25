Прокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших в авиакатастрофе

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Более 30 человек выжили в авиакатастрофе самолета рейсом Баку — Грозный под Актау, заявили в Генпрокуратуре Азербайджана, передало агентство APA.

«Тридцать два человека выжили при крушении самолета в Актау, это не итоговая цифра», — сказали там.

Ранее сообщалось о 29 выживших.

Среди выживших при крушении самолета в Казахстане оказались десять россиян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, поступившем в РБК.

Выполнявший рейс из Баку в Грозный лайнер разбился утром 25 декабря. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании. В управлении здравоохранения Мангистауской области также уточняли, что на борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Как рассказывали очевидцы, речь идет о кислородном баллоне, который взорвался уже после столкновения борта с птицами. После этого люди на борту начали терять сознание.