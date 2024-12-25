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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после крушения самолета

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой под Актау в Казахстане, сообщила пресс-служба главы государства.

«Разделяя горе семей погибших в результате аварии, принимаю решение 26 декабря 2024 года на территории Азербайджанской Республики объявить траур», — говорится в сообщении.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11 часов по местному времени (9:00 мск). На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили. Госпитализированы 29.

ORDA сообщила, что экипаж отвел упавший в Актау самолет от жилых домов
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Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 25 декабря 2024 год

В аэропорту Грозного перенаправили самолет в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана. В Azerbaijan Airlines называли предварительной причиной авиакатастрофы столкновение судна с птицами. Как писала ORDA со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон и люди начали терять сознание. О взрыве баллона сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

Как сообщило издание ORDA со ссылкой на очевидцев, экипаж самолета отвел судно от жилого массива перед крушением. Рядом с местом падения борта расположен поселок Сайын. По состоянию на 2009 год, там проживало 1,3 тыс. человек.

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Азербайджан Казахстан авиакатастрофа день траура
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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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