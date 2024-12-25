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Общество ,  
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Голландцу дали в Москве 3 года за нападение на полицию у миссии Италии

Харри Йоханнес&nbsp;ван Вурден
Харри Йоханнес ван Вурден (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Хамовнический районный суд Москвы отправил на три года в колонию подданного Нидерландов Харри Йоханнеса ван Вурдена, признав его виновным в пьяном нападении на полицейского возле здания посольства Италии, сообщил корреспондент ТАСС из суда.

При этом обвинение просило для иностранца те же три года, но условного срока. Йоханесу инкриминировали ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти); максимальное наказание которой — лишение свободы на срок до десяти лет.

Как следует из материалов дела, ван Вурден напал на капитана полиции из-за замечания о сбитом парковочном дорожном знаке возле здания посольства в центре Москвы. Инцидент произошел 3 октября.

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Осенью этого года Мосгорсуд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Джеймса Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в участии в боях на стороне ВСУ в качестве наемника.

В России в 2023 году суды вынесли приговоры в отношении 22,3 тыс. иностранцев. Их чаще всего судили за подделку документов, кражи и наркоторговлю. В лидерах по приросту осужденных — преступления, связанные с наркотиками, и убийства.

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