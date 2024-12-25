 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Собянин заявил о росте продолжительности жизни москвичей с 74 до 79 лет

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит Московская городская дума.

«Средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет, что вполне сопоставимо с ведущими городами мира», — сказал мэр, говоря о повышении комфорта медицинской помощи.

По его словам, Москве удалось снизить смертность горожан от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других «социально значимых» заболеваний.

25 декабря Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.

ВОЗ заявила о падении продолжительности жизни на 1,8 года из-за COVID-19
Общество
Фото:Nathan Howard / Getty Images

В 2022 году заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что каждый четвертый житель мегаполиса — пенсионного возраста, а средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет.

В мае 2024 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что период коронавирусной инфекции привел к потере прогресса в увеличении продолжительности жизни: с 2019 по 2021 год она снизилась на 1,8 года, до 71,4 года.

В России в 2020–2021 годах продолжительность жизни также падала: в 2020 году на 1,8 года, в 2021 году — еще на 1,4 года. В 2022 году она выросла на 2,66 года (до 72,76 года). 

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Собянин Москва продолжительность жизни
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Путин поставил цель по продолжительности жизни россиян
Политика
ВОЗ заявила о падении продолжительности жизни на 1,8 года из-за COVID-19
Общество
В России увеличилась желаемая продолжительность жизни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Великий герцог Люксембурга назвал срок отречения от престолаОбщество, 15:21
ЦСКА подписал 16-летнего футболиста, забившего 40 голов за сезон в ЮФЛСпорт, 15:20
Фигуристка объяснила, как покинула сборную Украины после поста ПлющенкоСпорт, 15:20
В РАН показали последствия разлива мазута в Черном море со спутникаПолитика, 15:15
Голландцу дали в Москве 3 года за нападение на полицию у миссии ИталииОбщество, 15:12
Новак назвал напряженной ситуацию с запасами газа в ЕвропеЭкономика, 15:09
НКР подтвердило ESG-рейтинг банка «Ак Барс»Пресс-релиз, 15:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как беттинг становится драйвером развития спортаОтрасли, 15:06
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обменаПолитика, 14:59
Собянин заявил о росте продолжительности жизни москвичей с 74 до 79 летОбщество, 14:56
В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после крушения самолетаОбщество, 14:46
Мэр Днепра заявил о «серьезных проблемах» после взрывовПолитика, 14:45
Нерезидент с бизнесом в России: можно ли избежать проблем с налоговойPro, 14:44
Ученые нашли связь между чаем и кофе и вероятностью развития ракаВино, 14:44