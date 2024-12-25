Собянин заявил о росте продолжительности жизни москвичей с 74 до 79 лет
Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит Московская городская дума.
«Средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет, что вполне сопоставимо с ведущими городами мира», — сказал мэр, говоря о повышении комфорта медицинской помощи.
По его словам, Москве удалось снизить смертность горожан от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других «социально значимых» заболеваний.
25 декабря Собянин выступает с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
В 2022 году заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что каждый четвертый житель мегаполиса — пенсионного возраста, а средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет.
В мае 2024 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что период коронавирусной инфекции привел к потере прогресса в увеличении продолжительности жизни: с 2019 по 2021 год она снизилась на 1,8 года, до 71,4 года.
В России в 2020–2021 годах продолжительность жизни также падала: в 2020 году на 1,8 года, в 2021 году — еще на 1,4 года. В 2022 году она выросла на 2,66 года (до 72,76 года).
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов