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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Днепра заявил о «серьезных проблемах» после взрывов

Мэр Днепра Филатов заявил о серьезных проблемах после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине после взрывов возникли серьезные проблемы. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

«Есть первые серьезные проблемы», — написал он, комментируя удары.

Филатов добавил, что, если бы он не готовился к обстрелам, «все было бы гораздо хуже».

По его словам, администрация, политики, энергетики, коммунальные службы и волонтеры находятся «в координации».

Взрывы прогремели в крупных городах по всей Украине
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

25 декабря взрывы прогремели в крупнейших городах Украины, в том числе в Днепре. По всей стране начались превентивные отключения света. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что целями удара является энергетическая инфраструктура.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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