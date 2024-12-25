Мэр Днепра Филатов заявил о серьезных проблемах после взрывов

Мэр Днепра заявил о «серьезных проблемах» после взрывов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине после взрывов возникли серьезные проблемы. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

«Есть первые серьезные проблемы», — написал он, комментируя удары.

Филатов добавил, что, если бы он не готовился к обстрелам, «все было бы гораздо хуже».

По его словам, администрация, политики, энергетики, коммунальные службы и волонтеры находятся «в координации».

25 декабря взрывы прогремели в крупнейших городах Украины, в том числе в Днепре. По всей стране начались превентивные отключения света. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что целями удара является энергетическая инфраструктура.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.