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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы прогремели в крупных городах по всей Украине

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Военная операция на Украине
Взрывы прогремели в крупнейших городах Украины, по всей стране начались превентивные отключения света. Министр энергетики Галущенко заявил, что целями удара является энергетическая инфраструктура
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За последние часы взрывы звучали в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге (Полтавская область), а также в Бурштыне (Ивано-Франковская область), передает «Страна.ua».

Больше всего (порядка 20) взрывов прогремели в Харькове и Днепре, отмечает издание. Также «Страна» напоминает, что в Бурштыне на западе Украины находится одна из крупнейших в стране ТЭС.

Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена в 6:41. По данным Воздушных сил ВСУ, угроза баллистики все еще сохраняется.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко этим утром заявил, что под ударом находится энергетическая инфраструктура. Оператор «Укрэнерго» сообщал, что «в связи с масштабной ракетной атакой» по всей стране начались превентивные отключения света. «Суспiльне» пишет, что в некоторых районах Киева исчез свет (о взрывах в городе украинские СМИ также сообщали этой ночью).

На Украине после взрывов на востоке ввели превентивные отключения света
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Минобороны России атаку пока не комментировало. Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывы Украина Военная операция на Украине энергетика
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