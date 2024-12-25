Взрывы прогремели в крупных городах по всей Украине

Взрывы прогремели в крупнейших городах Украины, по всей стране начались превентивные отключения света. Министр энергетики Галущенко заявил, что целями удара является энергетическая инфраструктура

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За последние часы взрывы звучали в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге (Полтавская область), а также в Бурштыне (Ивано-Франковская область), передает «Страна.ua».

Больше всего (порядка 20) взрывов прогремели в Харькове и Днепре, отмечает издание. Также «Страна» напоминает, что в Бурштыне на западе Украины находится одна из крупнейших в стране ТЭС.

Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена в 6:41. По данным Воздушных сил ВСУ, угроза баллистики все еще сохраняется.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко этим утром заявил, что под ударом находится энергетическая инфраструктура. Оператор «Укрэнерго» сообщал, что «в связи с масштабной ракетной атакой» по всей стране начались превентивные отключения света. «Суспiльне» пишет, что в некоторых районах Киева исчез свет (о взрывах в городе украинские СМИ также сообщали этой ночью).

Минобороны России атаку пока не комментировало. Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.