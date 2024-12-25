На Украине после взрывов на востоке ввели превентивные отключения света
На Украине начались превентивные отключения света, сообщает «Укрэнерго» в телеграм-канале.
«В связи с масштабной ракетной атакой применены меры ограничения потребления», — объявила энергетическая компания в телеграм-канале.
«Суспiльне» пишет, что в некоторых районах Киева исчез свет.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «массированной атаке» на энергетику, отметив, что оператор принимает меры для «минимизации негативных последствий для энергосистемы».
До этого взрывы прогремели в Харькове и Днепре. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о баллистической опасности и сообщил, что город находится под «массированным обстрелом». По данным «Страна.ua», в Салтовском районе на востоке Харькова возник пожар. Терехов заявил, что в этом районе трое пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что пожары возникли в нескольких районах Харькова.
По данным «Суспiльне» и ТСН, взрывы прозвучали также в Кривом Роге в Днепропетровской области.
С 6:30 мск сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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