На Украине после взрывов на востоке ввели превентивные отключения света

По всей Украине начались превентивные отключения света после взрывов в Харькове и Днепре, сообщает «Укрэнерго». «Суспiльне» пишет, что электричества нет в некоторых районах Киева. Воздушная тревога объявлена по всей стране

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На Украине начались превентивные отключения света, сообщает «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«В связи с масштабной ракетной атакой применены меры ограничения потребления», — объявила энергетическая компания в телеграм-канале.

«Суспiльне» пишет, что в некоторых районах Киева исчез свет.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «массированной атаке» на энергетику, отметив, что оператор принимает меры для «минимизации негативных последствий для энергосистемы».

До этого взрывы прогремели в Харькове и Днепре. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о баллистической опасности и сообщил, что город находится под «массированным обстрелом». По данным «Страна.ua», в Салтовском районе на востоке Харькова возник пожар. Терехов заявил, что в этом районе трое пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что пожары возникли в нескольких районах Харькова.

По данным «Суспiльне» и ТСН, взрывы прозвучали также в Кривом Роге в Днепропетровской области.

С 6:30 мск сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.