Алиев прервал визит в Россию из-за авиакатастрофы в Актау

Ильхам Алиев (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщается на сайте главы государства.

Политику доложили о ситуации, когда он находился на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург. Алиев дал необходимые поручения соответствующим госорганам для расследования причин катастрофы и принятия неотложных мер, добавляет издание.

Также, находясь в самолете, азербайджанский лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным, говорится на странице Алиева в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

25 декабря в Актау упал самолет с 64 пассажирами и пятью членами экипажа. Изначально он должен был сесть в Грозном, но из-за тумана его перенаправили.

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге состоится 25–26 декабря.