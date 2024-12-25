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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Алиев прервал визит в Россию из-за авиакатастрофы в Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщается на сайте главы государства.

Политику доложили о ситуации, когда он находился на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург. Алиев дал необходимые поручения соответствующим госорганам для расследования причин катастрофы и принятия неотложных мер, добавляет издание.

Также, находясь в самолете, азербайджанский лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным, говорится на странице Алиева в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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25 декабря в Актау упал самолет с 64 пассажирами и пятью членами экипажа. Изначально он должен был сесть в Грозном, но из-за тумана его перенаправили.

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге состоится 25–26 декабря.

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Ильхам Алиев Актау Азербайджан Казахстан авиакатастрофа
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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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