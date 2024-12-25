45 лет назад СССР ввел войска в Афганистан. Архивные кадры
25 декабря 1979 года СССР ввел войска в Афганистан. Решение было принято Политбюро ЦК КПСС в целях «оказания интернациональной помощи афганскому народу». Формальным основанием послужили неоднократные просьбы просоветского руководства Афганистана о помощи из-за угрозы свержения.
С 1978 года у власти в Афганистане находилась коммунистическая Народно-демократическая партия, взявшая на себя управление страной после гражданской войны. СССР поддерживал правительство Афганистана. Ломка новым руководством традиций народа и устоев ислама усилила сопротивление против него — вскоре возник конфликт между правительственными силами и вооруженной исламской оппозицией (моджахедами). США и страны Арабского мира оказывали помощь оппозиции.
Война продолжалась почти десять лет. Советские войска были полностью выведены из Афганистана в период с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года. Потери Советской армии составили более 14 тыс. человек, афганцев — до 2 млн погибших и 6 млн беженцев.
В конце 1989 года Второй съезд народных депутатов СССР осудил ввод советских войск в Афганистан. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, по чьей инициативе был выведен советский военный контингент, впоследствии говорил, что присутствие Советского Союза в Афганистане было политической ошибкой. В 2015 году президент Владимир Путин называл причиной ввода войск при «многих ошибках» — «реальные угрозы».
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