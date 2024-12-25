Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28

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Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28, сообщили РБК в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

«28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области», — сообщили там.

На место происшествия были отправлены 23 бригады скорой помощи. Также из Астаны в Актау вылетел самолет санитарной авиации, на его борту — бригада хирургов и травматологов.

Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры, таким образом, почти половина летевших выжили.

Самолет разбился утром 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. Самолет ушел на запасной аэродром из-за тумана в аэропорту прибытия. На борту самолета Embraer 190, который упал в Казахстане, «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.