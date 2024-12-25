Власти объяснили, как летевший в Чечню самолет оказался в Казахстане

В Росавиации объяснили, как летевший в Чечню самолет оказался в Казахстане

Самолет из Баку, упавший возле Актау, перенаправили в Махачкалу из-за тумана, сообщили в аэропорту Грозного, куда следовал рейс. Уже после этого самолет столкнулся со стаей птиц и командир решил уйти на дальний запасной аэродром

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Следовавший в Грозный из Баку самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Грозного.

«По метеоусловиям из-за тумана самолет ушел на запасной аэродром [в Махачкалу]», — рассказали там. Уже после этого самолет направился в Казахстан. В Росавиации уточнили, что, по предварительным данным, после столкновения со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту» командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту «взорвался баллон», из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

В авиакомпании заявили, что самолет совершил «аварийную посадку» в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Лайнер развалился как минимум на две части, начался пожар, однако почти половина находившихся на борту выжили — в больницы доставили 28 человек.

ТАСС писал, что этот борт регулярно выполнял рейсы из Баку в Грозный. Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прибыть в Чечню в 8:20 мск. Из Баку он вылетел в 6:56, следует из данных табло аэропорта азербайджанской столицы.

Телеграм-канал Baza утром со ссылкой на жителей Грозного сообщал о звуках взрывов, отметив, что, предварительно, город попал под атаку дронов. Власти Чечни эти данные не подтверждали, Минобороны не докладывало о беспилотниках в регионе.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, рассказал об упавшем беспилотнике самолетного типа в городе Малгобек (находится примерно в 90 км от Грозного). «Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии», — написал он в телеграм-канале.