 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Власти объяснили, как летевший в Чечню самолет оказался в Казахстане

В Росавиации объяснили, как летевший в Чечню самолет оказался в Казахстане
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Самолет из Баку, упавший возле Актау, перенаправили в Махачкалу из-за тумана, сообщили в аэропорту Грозного, куда следовал рейс. Уже после этого самолет столкнулся со стаей птиц и командир решил уйти на дальний запасной аэродром

Власти объяснили, как летевший в Чечню самолет оказался в Казахстане
Video

Следовавший в Грозный из Баку самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) был перенаправлен в Махачкалу из-за тумана, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Грозного.

«По метеоусловиям из-за тумана самолет ушел на запасной аэродром [в Махачкалу]», — рассказали там. Уже после этого самолет направился в Казахстан. В Росавиации уточнили, что, по предварительным данным, после столкновения со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту» командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. В управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту «взорвался баллон», из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

В авиакомпании заявили, что самолет совершил «аварийную посадку» в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Лайнер развалился как минимум на две части, начался пожар, однако почти половина находившихся на борту выжили — в больницы доставили 28 человек.

В Казахстане назвали гражданство находившихся на борту упавшего самолета
Общество
Фото:Азамат Сарсенбаев / Reuters

ТАСС писал, что этот борт регулярно выполнял рейсы из Баку в Грозный. Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прибыть в Чечню в 8:20 мск. Из Баку он вылетел в 6:56, следует из данных табло аэропорта азербайджанской столицы.

Телеграм-канал Baza утром со ссылкой на жителей Грозного сообщал о звуках взрывов, отметив, что, предварительно, город попал под атаку дронов. Власти Чечни эти данные не подтверждали, Минобороны не докладывало о беспилотниках в регионе.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в свою очередь, рассказал об упавшем беспилотнике самолетного типа в городе Малгобек (находится примерно в 90 км от Грозного). «Жертв среди людей и разрушений объектов не имеется. На месте падения беспилотника работают правоохранительные органы и оперативные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего, проверяются цели и задачи запуска беспилотника на территорию Ингушетии», — написал он в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Баку Грозный Чечня Махачкала Росавиация туман
Материалы по теме
Казахстан открыл горячую линию для родных пострадавших при авиакатастрофе
Общество
Власти в Казахстане сообщили о взрыве баллона на борту упавшего самолета
Общество
Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Как выглядит место крушения самолета в КазахстанеОбщество, 12:19 
Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук⁠Политика, 12:17
Правительство допустило увеличение числа регионов с запретом майнингаКрипто, 12:17
В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолетаОбщество, 12:15
Возьму в долю: как выбрать опционную программу для мотивации сотрудниковPro, 12:14
Омбудсмен Казахстана сообщила о двух выживших детях на борту самолетаОбщество, 12:11
В РПЦ рассказали об отношении к искусственному интеллектуОбщество, 12:09
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:07
В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофеОбщество, 12:02
Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета⁠Общество, 12:00
Алиханов заявил о планах повышать долю российского вина в меню и розницеВино, 11:50
Как спасали выживших при крушении самолета в Казахстане. ВидеоОбщество, 11:48
Подозреваемый назвал сумму за взрыв главы оборонного предприятияПолитика, 11:47
Дело возбудили по факту авиакатастрофы под АктауОбщество, 11:44