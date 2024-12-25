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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Казахстан открыл горячую линию для родных пострадавших при авиакатастрофе

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Спасательные службы Казахстана организовали работу горячих линий, по которым могут обращаться родственники людей, находившихся на борту упавшего под Актау азербайджанского самолета. Об этом говорится в сообщении МЧС Казахстана.

Горячие линии заработали по номерам 8-55.96.7172-21 (командный центр) и 8-31.90.7292-91 (Актау).

В командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии 8-31.90.7292-99.

Генконсул России в Уральске Алексей Грубый также рекомендовал по конкретным фамилиям обращаться на эти линии.

Он добавил, что российские дипломаты находятся на связи с властями, компетентными органами Мангистауской области, Актау. «Туда направляется наш сотрудник, будет работать на месте, также будет направлен сотрудник российского посольства из Астаны», — добавил собеседник РБК.

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Фото:Азамат Сарсенбаев / Reuters

25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау разбился лайнер, летевший из Баку в Грозный. Самолет из-за тумана в столице Чечни был перенаправлен в Махачкалу, а затем — в Актау. Лайнер Embraer 190 принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Среди 67 человек, находившихся на борту, было 16 россиян, сообщило Министерство транспорта Казахстана. По предварительным данным МЧС страны, после крушения выжили 25 человек.

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Казахстан горячая линия авиакатастрофа Актау самолет
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