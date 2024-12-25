 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Почти половина пассажиров упавшего в Казахстане лайнера выжили

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
На борту самолета были 62 пассажира, 28 выжили. Самолет после крушения развалился на две части, хвостовая оказалась относительно цела
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау выжили 28 человек, сообщили РБК в МЧС Казахстана. Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации 25 человек.

«28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады Скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Почти половина пассажиров упавшего в Казахстане лайнера выжили
Video

Ранее «Sputnik Казахстан» писал о 14 выживших, из них двое детей 11 и 16 лет.

Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры. Лайнер после падения развалился на части, хвостовая часть самолета, как видно на видео с места, оказалась относительно цела. Среди находившихся на борту — граждане Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии, россиян — около 15, пишет телеграм-канал Baza.

По данным МЧС, в операции по спасению задействованы 150 сотрудников и 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются.

Лайнер Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. В пресс-службе аэропорта столицы Чечни РБК сообщили, что самолет был перенаправлен на запасной аэродром из-за тумана.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Казахстан Азербайджан Россия Чечня авиакатастрофа выжившие Актау
Материалы по теме
Во время крушения самолета в Казахстане выжили по меньшей мере 14 человек
Общество
Минтранс Казахстана уточнил количество людей на борту упавшего самолета
Общество
В Казахстане упал летевший в Чечню лайнер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Как выглядит место крушения самолета в КазахстанеОбщество, 12:19 
Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук⁠Политика, 12:17
Правительство допустило увеличение числа регионов с запретом майнингаКрипто, 12:17
В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолетаОбщество, 12:15
Возьму в долю: как выбрать опционную программу для мотивации сотрудниковPro, 12:14
Омбудсмен Казахстана сообщила о двух выживших детях на борту самолетаОбщество, 12:11
В РПЦ рассказали об отношении к искусственному интеллектуОбщество, 12:09
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:07
В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофеОбщество, 12:02
Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета⁠Общество, 12:00
Алиханов заявил о планах повышать долю российского вина в меню и розницеВино, 11:50
Как спасали выживших при крушении самолета в Казахстане. ВидеоОбщество, 11:48
Подозреваемый назвал сумму за взрыв главы оборонного предприятияПолитика, 11:47
Дело возбудили по факту авиакатастрофы под АктауОбщество, 11:44