Почти половина пассажиров упавшего в Казахстане лайнера выжили
После крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау выжили 28 человек, сообщили РБК в МЧС Казахстана. Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации 25 человек.
«28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады Скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ранее «Sputnik Казахстан» писал о 14 выживших, из них двое детей 11 и 16 лет.
Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры. Лайнер после падения развалился на части, хвостовая часть самолета, как видно на видео с места, оказалась относительно цела. Среди находившихся на борту — граждане Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии, россиян — около 15, пишет телеграм-канал Baza.
По данным МЧС, в операции по спасению задействованы 150 сотрудников и 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются.
Лайнер Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. В пресс-службе аэропорта столицы Чечни РБК сообщили, что самолет был перенаправлен на запасной аэродром из-за тумана.
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