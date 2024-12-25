Почти половина пассажиров упавшего в Казахстане лайнера выжили

На борту самолета были 62 пассажира, 28 выжили. Самолет после крушения развалился на две части, хвостовая оказалась относительно цела

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау выжили 28 человек, сообщили РБК в МЧС Казахстана. Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации 25 человек.

«28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области. На место происшествия мобилизованы 23 бригады Скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

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Ранее «Sputnik Казахстан» писал о 14 выживших, из них двое детей 11 и 16 лет.

Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры. Лайнер после падения развалился на части, хвостовая часть самолета, как видно на видео с места, оказалась относительно цела. Среди находившихся на борту — граждане Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии, россиян — около 15, пишет телеграм-канал Baza.

По данным МЧС, в операции по спасению задействованы 150 сотрудников и 45 единиц техники. Списки пассажиров уточняются.

Лайнер Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. В пресс-службе аэропорта столицы Чечни РБК сообщили, что самолет был перенаправлен на запасной аэродром из-за тумана.