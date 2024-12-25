Минтранс Казахстана сообщил о 16 россиянах на борту упавшего самолета из Баку

В Казахстане назвали гражданство находившихся на борту упавшего самолета

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Среди 67 человек, находившихся на борту упавшего у Актау азербайджанского самолета, было 16 россиян, сообщило Министерство транспорта Казахстана.

Кроме того, по предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шестеро казахстанцев и трое граждан Киргизии.

В то же время в посольстве России в Казахстане РБК сообщили, что генконсульство в Уральске «уточняет информацию о наличии граждан Российской Федерации на борту самолета «Азербайджанских авиалиний».

Самолет рейсом Баку — Грозный упал около Актау утром 25 декабря. По информации управления здравоохранения Мангистауской области, на борту «взорвался баллон».

Управление также сообщало о 12 выживших в катастрофе, однако позже в МЧС Казахстана уточнили, что выжили как минимум 25 человек.