В Казахстане назвали гражданство находившихся на борту упавшего самолета
Среди 67 человек, находившихся на борту упавшего у Актау азербайджанского самолета, было 16 россиян, сообщило Министерство транспорта Казахстана.
Кроме того, по предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, шестеро казахстанцев и трое граждан Киргизии.
В то же время в посольстве России в Казахстане РБК сообщили, что генконсульство в Уральске «уточняет информацию о наличии граждан Российской Федерации на борту самолета «Азербайджанских авиалиний».
Самолет рейсом Баку — Грозный упал около Актау утром 25 декабря. По информации управления здравоохранения Мангистауской области, на борту «взорвался баллон».
Управление также сообщало о 12 выживших в катастрофе, однако позже в МЧС Казахстана уточнили, что выжили как минимум 25 человек.
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