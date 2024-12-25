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Военная операция на Украине ,  
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Рейсы из закрытого аэропорта Казани перенаправили в Самару

Сюжет
Военная операция на Украине

Авиарейсы из Алма-Аты, Стамбула и Томска, которые летели в Казань, перенаправили в Самару, сообщили в пресс-службе казанского авиаузла.

Утром 25 декабря аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая временно закрыли по соображениям безопасности.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Стамбула, Алматы и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

За ночь ПВО сбила 59 украинских беспилотников
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Подобные ограничения вводятся регулярно в разных регионах России, обычно они связаны с угрозой ударов дронами.

По информации Минобороны, российские средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников. Сообщалось о дронах над Воронежской, Белгородской, Курской и другими областями, но не над Татарстаном.

Предыдущий раз беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Казань утром 21 декабря, дроны заходили тремя волнами с разных направлений. В связи с этим аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы.

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