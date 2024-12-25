В Парагвае изъяли партию из 57 тонн каннабиса
Власти Парагвая изъяли 57 тонн марихуаны — партию стоимостью в $22 млн, которую наркодилеры направляли в Бразилию, сообщил президент страны Сантьяго Пенья в своем аккаунте в сети Х (бывший twitter).
Пенья уточнил, что правоохранительные органы провели операцию под названием «Марангату».
«В ходе этой операции было изъято 57 тонн прессованной марихуаны, которая была готова к отправке на бразильский рынок, что нанесло этой преступной организации экономический ущерб в размере более 22 миллионов долларов», — заявил он.
Президент также заверил, что государство продолжит борьбу с наркогруппировками.
В июле 2024 года сотрудники полиции обнаружили более 4 т кокаина в контейнерах из-под риса в порту Барселоны в Испании. Были задержаны десять членов международной группировки, которая занималась ввозом крупных партий наркотиков через европейские гавани. Проверка проводилась в рамках расследования дела в отношении испанской компании, перевозившей контейнеры с рисом из Парагвая. Оно началось еще в 2023 году.
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