Появились кадры изъятия более 4 т кокаина в порту Барселоны

Полиция Испании изъяла более 4 т кокаина в мешках из-под риса. Видео

Задержаны десять членов международной группировки, которая перевозила крупные партии наркотиков через Европу. В порту Барселоны обнаружили более 4 т кокаина в контейнерах из-под риса

Сотрудники полиции обнаружили более 4 т кокаина в контейнерах из-под риса в порту Барселоны, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании.

Задержаны десять членов международной группировки, которая занималась ввозом крупных партий наркотиков через европейские гавани.

Расследование дела в отношении испанской компании, перевозившей контейнеры с рисом из Парагвая, началось еще в 2023 году. В рамках него проводилась нынешняя проверка в порту Барселоны. В свою очередь, полиция Парагвая перехватила порядка 3,3 т кокаина, а правоохранители Великобритании — 2,1 т.