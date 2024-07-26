Полиция Испании изъяла более 4 т кокаина в мешках из-под риса. Видео
Сотрудники полиции обнаружили более 4 т кокаина в контейнерах из-под риса в порту Барселоны, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании.
Задержаны десять членов международной группировки, которая занималась ввозом крупных партий наркотиков через европейские гавани.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной