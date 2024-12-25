Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона
В ночь на 25 декабря силы ПВО России ликвидировали два дрона самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений нет.
Дроны ВСУ регулярно атакуют Брянскую область и другие приграничные регионы. Ранее, 24 декабря над территорией области уничтожили еще один беспилотник самолетного типа, а 22 декабря при атаке ВСУ в области погибла жительница села Кирилловка. Также губернатор сообщил, что в тот день после атаки пострадал мужчина из села Красный Бор. У него были минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Раненого оперативно доставили в районную больницу и оказали помощь.
В начале декабря губернатор рассказал о гибели ребенка в ходе массированной атаки дронов. Атаке подвергся Стародубский муниципальный округ, был полностью уничтожен жилой дом.
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