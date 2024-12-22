Из-за атаки ВСУ в Брянской области погибла женщина
При атаке ВСУ в Брянской области погибла жительница села Кирилловка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — сказал Богомаз. Он подчеркнул, что семье погибшей окажут материальную помощь.
Также губернатор сообщил, что после атаки пострадал мужчина из села Красный Бор. У него минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Раненого оперативно доставили в районную больницу и оказали помощь.
Позднее Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над областью. «Пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
Утром 22 декабря Минобороны отчиталось о 42 украинских дронах, сбитых за прошедшую ночь. 20 из них уничтожили над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской, еще один — над Краснодарским краем.
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