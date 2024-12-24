В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Над территорией Брянской области был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем канале в Telegram.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте. Он также поблагодарил военных за защиту региона.
Двумя днями ранее Богомаз уже сообщал об уничтожении беспилотного летательного аппарата над территорией области.
В начале декабря над Брянской областью было уничтожено девять украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений также не было.
В тот же период губернатор рассказал о гибели ребенка в ходе массированной атаки дронов. Атаке подвергся Стародубский муниципальный округ, был полностью уничтожен жилой дом. В ту ночь было сбито 18 дронов.
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