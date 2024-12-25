 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В России запустили военный маркетплейс для выпуска беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Бойцы смогут покупать детали для беспилотников и других изделий, необходимых в зоне военной операции на Украиное, на специальном военном маркетплейсе, который запустили партия Единая Россия (ЕР), Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и банк ПСБ. Об этом сообщила пресс-служба ЕР в своем телеграм-канале.

«Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает <...> Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс», — сказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Сидякин уточнил, что для авторизации необходимо пройти двухфакторную аутентификацию, а затем выбрать нужный товар. Он также заверил, что вся информация о пользователях обезличена, а доступ к площадке не может получить ни один посторонний.

Кроме того, партия и ЦБСТ доставили монтажное оборудование и инструменты в технико-эксплуатационные части, чтобы рабочие могли на месте делать дроны, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи.

Путин заявил о планах нарастить в 10 раз выпуск дронов в 2024 году
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил о том, что вооруженные силы России за 2023 год получили порядка 140 тыс. беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз». По его словам, большая часть расширенной линейки беспилотных систем, безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения будет направлена на линии боевого соприкосновения. Для создания отечественных беспилотников применяются «передовые технологии и новые инженерные решения», которые обеспечивают России «преимущество на поле боя», заявил Путин.

Глава государства отметил, что работа по серийному выпуску дронов будет проводиться на базе 48 специальных центров в разных регионах России, их создадут до 2030 года. Вместе с тем он призвал к снятию существующих ограничений для поставок беспилотников в войска и заявил о необходимости «синергии между крупными центрами и малым бизнесом» в их производстве.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
маркетплейс Украина беспилотники
Материалы по теме
Над российскими регионами за ночь сбили 13 беспилотников
Политика
В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Политика
Путину доложили об атаке беспилотников на Казань
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
«Индекс Деда Мороза» в России вырос более чем на 20%Общество, 06:00
У российских туристов вырос интерес к поездкам в старинные русские городаБизнес, 06:00
Над Брянской областью уничтожили два украинских дронаПолитика, 05:45
В России запустили военный маркетплейс для выпуска беспилотниковПолитика, 05:27
Власти заявили о спаде ввоза по параллельному импорту на $1 млрд в месяцЭкономика, 05:13
Как микробизнес помогает создавать российский адронный коллайдерРБК и Альфа-Лизинг, 05:12
Россияне назвали самые привлекательные места для новогодних путешествийОбщество, 05:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Дроны повредили соцобъект и гараж предприятия в Белгородской областиПолитика, 04:48
Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге SSJ100 ради страховкиОбщество, 04:36
Компании из США стали чаще испытывать трудности с выплатой кредитовФинансы, 04:15
Только треть россиян успели завершить все дела перед Новым годомОбщество, 04:00
Страховщики предложили отпустить цены на ОСАГООбщество, 03:26
Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткойПолитика, 03:02
Эксперты оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабряОбщество, 02:44