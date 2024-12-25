В России запустили военный маркетплейс для выпуска беспилотников

Бойцы смогут покупать детали для беспилотников и других изделий, необходимых в зоне военной операции на Украиное, на специальном военном маркетплейсе, который запустили партия Единая Россия (ЕР), Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и банк ПСБ. Об этом сообщила пресс-служба ЕР в своем телеграм-канале.

«Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает <...> Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс», — сказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Сидякин уточнил, что для авторизации необходимо пройти двухфакторную аутентификацию, а затем выбрать нужный товар. Он также заверил, что вся информация о пользователях обезличена, а доступ к площадке не может получить ни один посторонний.

Кроме того, партия и ЦБСТ доставили монтажное оборудование и инструменты в технико-эксплуатационные части, чтобы рабочие могли на месте делать дроны, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил о том, что вооруженные силы России за 2023 год получили порядка 140 тыс. беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз». По его словам, большая часть расширенной линейки беспилотных систем, безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения будет направлена на линии боевого соприкосновения. Для создания отечественных беспилотников применяются «передовые технологии и новые инженерные решения», которые обеспечивают России «преимущество на поле боя», заявил Путин.

Глава государства отметил, что работа по серийному выпуску дронов будет проводиться на базе 48 специальных центров в разных регионах России, их создадут до 2030 года. Вместе с тем он призвал к снятию существующих ограничений для поставок беспилотников в войска и заявил о необходимости «синергии между крупными центрами и малым бизнесом» в их производстве.