СК проверит информацию о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что рейдеры за долги отняли квартиры у десятков москвичей и продали их на торгах, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Ранее 24 декабря в эфире «России 1» показали сюжет о новой схеме по захвату жилья. Телеканал рассказал историю москвички Елены Шаповал, которая обратилась к журналистам из-за рейдерского захвата своей недвижимости. Ее квартиру четыре года назад незаконно продали с торгов из-за того, что у женщины был долг по ипотеке, Шаповал об этом не уведомили. Все это время она ведет борьбу за свои права.

В последние недели в квартиру пытается попасть мужчина по имени Николай, который сообщил, что является представителем нового собственника квартиры, в которой живет Елена, — некой Марии Алимовой. На телеканале сообщили, что ее имя фигурирует в нескольких подобных делах, а всего на нее оформлено 40 квартир.

Юристы считают, что этот случай иллюстрирует новую мошенническую схему. У собственника есть ипотечный долг и квартиру выставляют на продажу, но пристав никак не уведомляет жильца об этом, а квартиру оценивают по заниженной стоимости и быстро продают, причем в торгах принимают участие одни и те же лица.

В мае этого года московский городской суд назначил наказание группе черных риелторов, которые травили пенсионеров лекарствами, чтобы отобрать у них квартиры. В Сети преступники «размещали объявления с предложением заключения договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением, в целях привлечения внимания к ним одиноко проживающих лиц престарелого возраста». Старикам давали сильнодействующие лекарства, после гибели владельцев квартир факт их смерти освобождал от обременений имущество, указанное в договоре ренты или договоре пожизненного содержания с иждивением, и позволял соучастникам использовать имущество по своему усмотрению.