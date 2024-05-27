В Москве черному риелтору, который травил пенсионеров, дали пожизненное

Московский городской суд назначил наказание группе черных риелторов, которые травили пенсионеров лекарствами, чтобы отобрать у них квартиры. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

По информации суда, один из обвиняемых — Иван Горб — совершил убийство вместе с соучастниками «из корыстных побуждений». В Сети преступники «размещали объявления с предложением заключения договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением, в целях привлечения внимания к ним одиноко проживающих лиц престарелого возраста».

«По замыслу соучастников, регулярное употребление сильнодействующих лекарственных препаратов престарелыми лицами без соответствующих медицинских назначений, с учетом возраста и состояния здоровья потерпевших, должно было приводить к их смерти и ускорить ее наступление под видом смерти, наступившей от естественных причин», — говорится в сообщении суда. После гибели владельцев квартир факт их смерти освобождал от обременений имущество, указанное в договоре ренты или договоре пожизненного содержания с иждивением, и позволял соучастникам использовать имущество по своему усмотрению.

Ивана Горба признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Соучастницу Светлану Данилову посадили на 24 года, другие фигуранты дела — Яна Паршина, Ольга Троезубова и Инна Меликян — получили различные сроки наказания в виде лишения свободы: от 10 до 16 лет.





В ноябре прошлого года резонанс получило дело черных риелторов в Мурманской области. Тогда три черных риелтора обманули шесть человек, в результате чего потерпевшие лишились прав на жилые помещения. Общий ущерб от действий обвиняемых превысил 7,5 млн руб.

По версии следствия, в период с 2018-го по 2022 год мужчины вступили в преступный сговор, направленный на завладение недвижимостью, а также денежными средствами, полученными от ее продажи, принадлежащими жителям Оленегорска и Мурманска.

Сначала они находили людей, имевших значительный долг по оплате коммунальных услуг, а затем предлагали им помочь погасить долги. Всем жертвам они обещали продать их квартиры и купить недвижимость меньшей площади, а за счет разницы в стоимости оплатить задолженность.