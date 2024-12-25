Запад не понял сигнал России, которая, ударив по Украине новейшей ракетой «Орешник», показала нежелание развязывать ядерную войну, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на презентации своей книги «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге. Ее процитировали «РИА Новости».

«Они [европейские страны] не поняли посыл президента [Владимира] Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали», — ответила она на соответствующий вопрос.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 год при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году у нее состоялась свадьба, куда был приглашен Путин. Он пробыл на мероприятии около часа и станцевал с невестой. В июле 2022 года Кнайсль покинула Австрию, заявив о поступавших ей угрозах. Сначала она отправилась в Ливан, потом поселилась в деревне под Рязанью и наконец перебралась в Санкт-Петербург. Она является руководителем Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.) при СПбГУ.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые она была применена 21 ноября по производству ракетной техники в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Удар был заявлен как ответная мера на запуски украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях.

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что удар «Орешником» — это «четкий и очевидный» сигнал России Западу о необходимости прекратить снабжение Киева оружием. «Не поощрять их [киевские власти] к новым военным авантюрам, они слишком опасны», — сказал он. Рябков также добавил, что «момент» признания США и НАТО участниками конфликта на Украине уже «близок».