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Военная операция на Украине ,  
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Кнайсль заявила, что Запад не понял намек России в виде пуска «Орешника»

Кнайсль: Запад не понял сигнал, поданный Россией пуском «Орешника»
Сюжет
Военная операция на Украине

Запад не понял сигнал России, которая, ударив по Украине новейшей ракетой «Орешник», показала нежелание развязывать ядерную войну, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на презентации своей книги «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге. Ее процитировали «РИА Новости».

«Они [европейские страны] не поняли посыл президента [Владимира] Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале... которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали», — ответила она на соответствующий вопрос.

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Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 год при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году у нее состоялась свадьба, куда был приглашен Путин. Он пробыл на мероприятии около часа и станцевал с невестой. В июле 2022 года Кнайсль покинула Австрию, заявив о поступавших ей угрозах. Сначала она отправилась в Ливан, потом поселилась в деревне под Рязанью и наконец перебралась в Санкт-Петербург. Она является руководителем Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.) при СПбГУ.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые она была применена 21 ноября по производству ракетной техники в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Удар был заявлен как ответная мера на запуски украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях.

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что удар «Орешником» — это «четкий и очевидный» сигнал России Западу о необходимости прекратить снабжение Киева оружием. «Не поощрять их [киевские власти] к новым военным авантюрам, они слишком опасны», — сказал он. Рябков также добавил, что «момент» признания США и НАТО участниками конфликта на Украине уже «близок».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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