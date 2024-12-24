В Армении заявили об отсутствии планов отключать российские телеканалы

Ереванская телебашня (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министерство высокотехнологичной промышленности не рассматривает вопрос отключения российских телеканалов, действующих в общественном мультиплексе Армении. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

«В повестке Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения нет вопросов, касающихся закрытия российских телеканалов в общественном мультиплексе и одностороннего расторжения межправительственного соглашения [о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций]», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Армения ведет переговоры с Россией по внесению изменений в договор.

Согласно договору, Армения предоставляет России право вещания в общественном мультиплексе одному телеканалу на всей территории страны («РТР-Планета») и двум телеканалам в рамках столичной территории распространения («Россия-К» и «Первый канал. Всемирная сеть») без лицензирования. Россия по обращению Армении на паритетной основе регистрирует соответствующие СМИ и предоставляет общественному телевещателю страны универсальную вещательную лицензию, предусматривающую право вещания телеканала на всей территории России во всех средах вещания.

Ранее местное издание «Паст» со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданский договор» сообщило о планах властей Армении лишить эфира российские телеканалы.

В мае в Армении была приостановлена трансляция российского «Первого канала». Министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян пояснил, что российская сторона — 1st Channel, World Network — не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца. В пресс-службе «Первого канала» тогда не ответили на запрос РБК.

В декабре 2023 года власти Армении нашли нарушения в эфире радио «Sputnik Армения» и на 30 дней отозвали лицензию у его ретранслятора — армянской радиостанции «Тоспа».