На подорвавшую банкомат в Петербурге пенсионерку завели дело о теракте

Фото: aakhort / Telegram Фото: aakhort / Telegram Фото: aakhort / Telegram

Полиция завела уголовное дело о теракте на пенсионерку, которую подозревают в подрыве банкомата в Санкт-Петербурге, ее задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Пенсионерку задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте. Ей 68 лет.

«Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления», — сообщили в полиции.

Взрыв в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте, 10 прогремел около 17:15 21 декабря. Глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт сообщил, что пострадавших нет, поскольку отделение не работало. Он также опубликовал фотографии с места происшествия.

По предварительной информации, пенсионерка установила самодельное взрывное устройство в помещении с банкоматами. На видео с камер видно, как она зажигает спичку и поджигает аппарат.