Маск вновь предложил ввести ограничения по возрасту для политиков США

Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск согласился с необходимостью ограничить сроки службы чиновников в США. Об этом он написал в соцсети Х.

«Да», — ответил бизнесмен пользователю, который перечислил нескольких американских политиков преклонного возраста. Таким образом 53-летний бизнесмен подтвердил необходимость введения ограничений по срокам полномочий на политических постах в Соединенных Штатах.

В списке возрастных политиков оказались 82-летний лидер Республиканской партии в сенате США Митч Макконнелл, 84-летняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, 90-летняя сенатор Дайэнн Файнстайн, а также 81-летняя конгрессвумен Кэй Грейнджер.

Три года назад Маск уже предлагал ввести ограничения по возрасту для всех американских политиков. Предел должен быть меньше 70 лет, писал он тогда в Х.

Накануне, 22 декабря, Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей для выборных должностных лиц. Так он ответил на новость о том, что Грейнджер попала в клинику по уходу за больными с деменцией. Чиновница попала в пансионат, после того как ее обнаружили дезориентированной на улице.

До этого Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты. Конституция США устанавливает только нижнюю возрастную границу для вступления на пост президента — 35 лет. Верхний предел ею не предусмотрен.