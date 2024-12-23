Маск вновь предложил ввести ограничения по возрасту для политиков США
Американский предприниматель Илон Маск согласился с необходимостью ограничить сроки службы чиновников в США. Об этом он написал в соцсети Х.
«Да», — ответил бизнесмен пользователю, который перечислил нескольких американских политиков преклонного возраста. Таким образом 53-летний бизнесмен подтвердил необходимость введения ограничений по срокам полномочий на политических постах в Соединенных Штатах.
В списке возрастных политиков оказались 82-летний лидер Республиканской партии в сенате США Митч Макконнелл, 84-летняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, 90-летняя сенатор Дайэнн Файнстайн, а также 81-летняя конгрессвумен Кэй Грейнджер.
Три года назад Маск уже предлагал ввести ограничения по возрасту для всех американских политиков. Предел должен быть меньше 70 лет, писал он тогда в Х.
Накануне, 22 декабря, Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей для выборных должностных лиц. Так он ответил на новость о том, что Грейнджер попала в клинику по уходу за больными с деменцией. Чиновница попала в пансионат, после того как ее обнаружили дезориентированной на улице.
До этого Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты. Конституция США устанавливает только нижнюю возрастную границу для вступления на пост президента — 35 лет. Верхний предел ею не предусмотрен.
Читайте РБК в Telegram.
Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии
Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel
В Японии разработают прототип лунного поселения
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов