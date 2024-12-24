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Испания передала ответственность за спасение утонувшего сухогруза России

Военный корабль России начал работы на месте крушения Ursa Major
Выжившие с затонувшего российского сухогруза Ursa Major сходят с испанского спасательного судна в порту&nbsp;Картахена, Испания, 23 декабря 2024 года
Выжившие с затонувшего российского сухогруза Ursa Major сходят с испанского спасательного судна в порту Картахена, Испания, 23 декабря 2024 года (Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters)

Испания передала ответственность за проведение спасательной операции после крушения российского сухогруза Ursa Major военному кораблю России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в службе безопасности на море королевства.

По ее информации, служба сняла со спасательной шлюпки 14 человек, находившихся на борту, и доставила их в Картахену. Груз на затонувшем судне представлял собой пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе, добавили в службе.

Там уточнили, что впоследствии в этот район прибыл российский военный корабль, который «взял на себя ответственность за спасательные работы после того, как ему ее передали испанские власти».

Сотрудники испанской морской службы остаются в районе, где произошло крушение, для устранения опасных для судоходства плавучих объектов, а также для мониторинга возможного загрязнения морской среды, уточнили в ведомстве.

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
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Корабль &laquo;Ursa Major&raquo;

24 декабря российское торговое судно Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром. Двое членов экипажа пропали без вести, остальных 14 человек удалось спасти.

Накануне, когда Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, на судне произошел взрыв в машинном отделении, после чего оно отклонилось от курса, начало крениться и затонуло.

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Теги
кораблекрушение спасательные работы Испания военный корабль Россия
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