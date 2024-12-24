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Как защититься от мошенников ,  
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В Невинномысске женщина запустила фейерверк в отделении банка

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: maMinenkov / Telegram
Фото: maMinenkov / Telegram

Женщина зажгла фейерверк в отделении ВТБ в Невинномысске Ставропольского края после звонка мошенников, сообщает мэр города Михаил Миненков.

Он добавил, что женщину задержали и доставили в отделение полиции.

Там она рассказала, что неизвестный мужчина связался с ней посредством мессенджера и сообщил, что все ее деньги списаны. После этого был другой звонок, где человек представился сотрудником правоохранительных органов, он пообещал помощь, но сказал, что для этого женщине надо купить пиротехнику и зажечь ее в отделении банка, чтобы правоохранительные органы приехали на характерный звук, рассказал Миненков.

РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

Во Владивостоке задержали женщину, запустившую салют в одном из банков
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В последнее время участились случаи поджогов в филиалах банков в разных городах России. Во Владивостоке задержали 50-летнюю женщину по подозрению в запуске фейерверка в одном из банков города. Накануне в Санкт-Петербурге арестовали 70-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге банкоматов в отделениях банков.

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Теги
Невинномысск Ставропольский край мошенники новости
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