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Общество ,  
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Во Владивостоке задержали женщину, запустившую салют в одном из банков

Полиция во Владивостоке задержала 50-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она запустила салют в одном из банков города, никто при этом не пострадал, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю в телеграм-канале.

Как передает ведомство, сообщение об инциденте поступило в полицию накануне, 23 декабря. «Неизвестная женщина зашла в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает сумму причиненного ущерба и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге арестовали пенсионера, задержанного за поджоги в банках
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Последнее время участились случаи поджогов в филиалах банков в разных городах России. Накануне в Санкт-Петербурге отправили под арест 70-летнего пенсионера Александра Никифорова, который причастен к трем случаям поджога банкоматов в городе. По предварительной информации, мужчина действовал «по указанию неизвестных злоумышленников».

До этого, 21 декабря, дело о теракте завели на 68-летнюю пенсионерку, поджегшую банкоматы в отделении Сбербанка в Петербурге. Предварительно также установлено, что женщина действовала по указанию злоумышленников.

Еще один случай произошел в Ростове-на-Дону, там 84-летний мужчина поджег коробку с пиротехникой в отделении Сбербанка и скрылся с места. Его задержала полиция, на мужчину возбудили уголовное дело.

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Теги
Владивосток салют полиция задержание
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