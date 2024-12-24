ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного за шпионаж в пользу Киева

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Сотрудник режимного предприятия, которого сегодня задержала ФСБ, дал показания. На опубликованных спецслужбой кадрах видно, как задержанного везут в машине и тот рассказывает, что передавал «Алексею из Украины» фотографии современных разработок военно-промышленного комплекса России. Он также передавал данные о российских военных объектах, в частности координаты, следует из слов мужчины.

Кроме того, силовики показали видео задержания подозреваемого возле ворот со светофором. Позже на кадрах ФСБ — обыски у него дома.

Задержанный — работник режимного предприятия, 1980 года рождения, сообщала ФСБ ранее. Его подозревают «в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам». Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена).