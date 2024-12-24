 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного за шпионаж в пользу Киева

ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного за шпионаж в пользу Киева
Video

Сотрудник режимного предприятия, которого сегодня задержала ФСБ, дал показания. На опубликованных спецслужбой кадрах видно, как задержанного везут в машине и тот рассказывает, что передавал «Алексею из Украины» фотографии современных разработок военно-промышленного комплекса России. Он также передавал данные о российских военных объектах, в частности координаты, следует из слов мужчины.

Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПК
Политика

Кроме того, силовики показали видео задержания подозреваемого возле ворот со светофором. Позже на кадрах ФСБ — обыски у него дома.

Задержанный — работник режимного предприятия, 1980 года рождения, сообщала ФСБ ранее. Его подозревают «в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам». Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена).

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Киева
Политика

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ шпионаж Украина
Материалы по теме
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Киева
Политика
ФСБ заявила о содействии узбекских спецслужб по делу об убийстве генерала
Общество
Глава военной контрразведки ФСБ ушел в отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Не только алкоголь: гастроэнтеролог рассказала о скрытых угрозах печениPro, 14:48
Матвиенко рассказала, когда «безусловно» начнутся переговоры по УкраинеПолитика, 14:45
Илон Маск призвал не помогать «Википедии»Технологии и медиа, 14:45
В Раде опровергли «лежащий на столе закон» о снижении призывного возрастаПолитика, 14:41
На Украине рассказали о новом способе уклонения от мобилизацииПолитика, 14:37
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 14:37
Космические запуски ближайшего десятилетия: что нас ждетИндустрия 4.0, 14:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
От квартиры до целого района: как сделать дома энергоэффективнымиТренды, 14:32
Глава Красноярского края заявил о работе с новыми нацпроектами с 2025 г.Пресс-релиз, 14:27
Бастрыкин поручил завести дело о бездействии по ликвидации мазута в АнапеОбщество, 14:26
В MicroStrategy рассмотрят выпуск миллиардов акций для покупки биткоиновКрипто, 14:18
FT рассказала о судьбе «цитадели Асада» в СирииПолитика, 14:16
Кремль не увидел необходимости в федеральном ЧС из-за разлива мазутаОбщество, 14:16
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 14:14