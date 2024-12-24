Посольство в Мадриде пообещало выяснить детали крушения Ursa Major
Российское посольство в Испании выясняет обстоятельства крушения российского сухогруза Ursa Major, затонувшего в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на диппредставительство.
Дипломаты подчеркнули, что посольство находится в постоянном контакте с испанскими властями по этому вопросу.
Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») — самое большое судно «дочки» оборонной компании «Оборонлогистика» — затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14, еще два моряка считаются пропавшими без вести, заявляли в российском МИДе.
В спасении экипажа участвовали два испанских судна — военное и спасательное — и еще один российский сухогруз.
11 декабря «Большая Медведица» отправилась из Санкт-Петербурга во Владивосток. Прибытие было запланировано на 22 января. Судно перевозило портовые краны весом 380 т каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.
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