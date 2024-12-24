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Общество ,  
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Стали известны подробности спасения моряков с Ursa Major после взрыва

Спасением моряков с российского судна Ursa Major занимались три корабля
Фото: Juanma Serrano / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Juanma Serrano / Keystone Press Agency / Global Look Press

В спасении моряков с тонущего российского торгового судна Ursa Major (с латинского «Большая Медведица») принимали участие испанские корабль и судно и еще одно российское судно, сообщает Maritime Exeсutive со ссылкой на данные автоматической идентификационной системы (АИС).

«Большая Медведица» затонула в международных водах между Испанией и Алжиром в понедельник, 23 декабря. Причиной крушения стал взрыв в машинном отделении.

14 моряков были спасены, а двое пропали без вести. В спасательной операции приняли участие испанский военный корабль, испанское спасательное судно «Клара Кампоамор» и российский сухогруз «Спарта», пишет издание.

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
Корабль &laquo;Ursa Major&raquo;

«Большая Медведица» — крупнейший сухогруз российской компании «Оборонлогистика», входящей в структуру Минобороны. Это судно позволяло перевозить грузы весом до 1200 т. Длина сухогруза — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.

Судно отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января.

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Теги
затонувшее судно Минобороны спасение Испания
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