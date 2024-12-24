Два человека с затонувшего у Испании сухогруза пропали без вести
Два человека пропали без вести с сухогруза Ursa Major, затонувшего у берегов Испании после взрыва в машинном отделении, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России.
Всего на борту находилось 16 человек, 14 из них спасены. Спасательная служба доставила их в порт Картахена.
Сухогруз принадлежит СК-ЮГ, уточнил МИД. Это дочерняя структура российской оборонной компании «Оборонлогистика», базирующаяся в Новороссийске.
Судно отправилось 11 декабря из Санкт-Петербурга и должно было прибыть во Владивосток 22 января. По данным Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad, когда Ursa Major шло к востоку от Гибралтарского пролива и находилось между Испанией и Алжиром, в его машинном отделении прогремел взрыв, после чего сухогруз отклонился от курса, начал крениться и затонул.
Судну на помощь пришли три корабля — два испанских и один российский.
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