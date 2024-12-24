В МИД назвали число спасенных с затонувшего у Испании российского судна
С российского судна Ursa Major, которое затонуло около берегов Испании, удалось спасти 14 человек. Об этом сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД России.
Они были «доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия», сообщили в МИД. Еще два человека пропали без вести, их ищут.
Корабль затонул в международных водах в Средиземном море, сообщили в ведомстве.
О том, что корабль затонул между Алжиром и Испанией, ранее сообщали местные издания — Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad. Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу. На судне произошел взрыв в машинном отделении. После этого оно начало кренится — на кадрах видно, как оно наклонилось на один бок.
Позднее судно затонуло.
Ursa Major — универсальный сухогруз, находился в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика». Это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.
«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей военного ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения.
Ursa Major отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic.
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