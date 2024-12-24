В МИД рассказали, что с затонувшего в Средиземном море судна спасли 14 человек

В МИД назвали число спасенных с затонувшего у Испании российского судна

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С российского судна Ursa Major, которое затонуло около берегов Испании, удалось спасти 14 человек. Об этом сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД России.

Они были «доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия», сообщили в МИД. Еще два человека пропали без вести, их ищут.

Корабль затонул в международных водах в Средиземном море, сообщили в ведомстве.

О том, что корабль затонул между Алжиром и Испанией, ранее сообщали местные издания — Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad. Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу. На судне произошел взрыв в машинном отделении. После этого оно начало кренится — на кадрах видно, как оно наклонилось на один бок.

Позднее судно затонуло.