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Общество ,  
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В МИД назвали число спасенных с затонувшего у Испании российского судна

В МИД рассказали, что с затонувшего в Средиземном море судна спасли 14 человек

В МИД назвали число спасенных с затонувшего у Испании российского судна
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С российского судна Ursa Major, которое затонуло около берегов Испании, удалось спасти 14 человек. Об этом сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД России.

Они были «доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия», сообщили в МИД. Еще два человека пропали без вести, их ищут.

Корабль затонул в международных водах в Средиземном море, сообщили в ведомстве.

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
Корабль &laquo;Ursa Major&raquo;

О том, что корабль затонул между Алжиром и Испанией, ранее сообщали местные издания — Maritime Exeсutive, El Español и La Verdad. Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу. На судне произошел взрыв в машинном отделении. После этого оно начало кренится — на кадрах видно, как оно наклонилось на один бок.

Позднее судно затонуло.

Ursa Major — универсальный сухогруз, находился в эксплуатации у «дочки» российской оборонной компании «Оборонлогистика». Это ее самое большое судно, позволяющее перевозить грузы весом до 1200 т. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.

«Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны России, занимается обеспечением потребностей военного ведомства по транспортировке, хранению и производству продукции военного и специального назначения.

Ursa Major отплыло 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marine Traffic.

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Теги
грузовое судно Средиземное море МИД моряки
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Политика
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
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