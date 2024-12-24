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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» и НАСА согласовали сроки завершения работы МКС

Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Россия и Соединенные Штаты согласовали сроки завершения работы Международной космической станции (МКС), заявил в интервью «России 24» глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами», — сказал он.

После завершения работы МКС госкорпорация планирует начать пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС). По словам Борисова, они запланированы на 2028 год. До этого «Роскосмос» собирается вывести на орбиту научно-экспериментальный, шлюзовой, стыковочный и базовый модули. «Завершение формирования станции произойдет на рубеже 2032–2033 годов», — сказал Борисов.

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Весной 2023 года Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны — участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия заявила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года.

МКС начали эксплуатировать в 1998 году как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. В 2030–2031 годах МКС планируют свести с орбиты, после этого работу на околоземной орбите продолжат выполнять станции, разработанные частными компаниями.

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Юрий Борисов Роскосмос МКС NASA
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