«Роскосмос» сообщил об очередной корректировке высоты орбиты МКС
Средняя высота орбиты Международной космической станции (МКС) была увеличена на 2,3 км, теперь она составляет 416,43 км над поверхностью Земли, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.
Высота орбиты станции была скорректирована в результате работы двигателей грузового космического корабля «Прогресс МС-28». Они были включены в 4:10 мск 22 декабря, проработали 811,3 секунд и выдали импульс в 1,3 м/с.
Высота орбиты МКС постоянно колеблется из-за действия гравитации Земли и влияния атмосферы, поэтому ее периодически корректируют. По данным «Роскосмоса», за все время полета станции высота ее орбиты была скорректирована 371 раз, 212 из них прошло с помощью двигателей кораблей серии «Прогресс».
19 декабря космонавты на МКС второй раз за 2024 год вышли в открытый космос. В течение 6 ч 43 мин россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер должны были установить научную аппаратуру на внешней поверхности модулей российского сегмента, а также снять некоторые устройства, установленные ранее.
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