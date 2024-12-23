В Мелитополе прогремели взрывы
В городе Мелитополе в Запорожской области раздался громкий взрыв, сообщает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным сработала ПВО», — написал он в своем телеграм-канале. Причина пока неизвестна.
По данным администрации города, всего прогремело два взрыва. Предварительно, был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе звучит сигнал опасности атаки БПЛА.
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