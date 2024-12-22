В Магдебурге арестовали мужчину, наехавшего на людей на ярмарке

Окружной суд Магдебурга арестовал мужчину, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки. Об этом сообщила городская полиция.

С ходатайством о выдаче ордера на арест в суд обратилась ответственная прокуратура Магдебурга. Судья вынесла решение о предварительном заключении по пяти пунктам обвинения в убийстве, множественных покушениях на убийство и множественных случаях причинения тяжких телесных повреждений.

По информации полиции, в результате наезда погибли пять человек — 9-летний мальчик и женщины 35, 52, 67 и 75 лет.

Вечером 20 декабря в толпу на ярмарке в Магдебурге въехал черный BMW. Агентство AFP со ссылкой на немецкие спасательные службы сообщило, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек. Позднее Bild со ссылкой на данные местной полиции написал о более 200 пострадавших.

Водителя автомобиля задержали. Им оказался выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения.