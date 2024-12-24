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Политика ,  
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Правительству предложили закрепить практику выплаты 13-й зарплаты

Премьер-министру Михаилу Мишустину было направлено письмо с предложением официально закрепить в Трудовом кодексе норму с обязательной выплатой 13-й заработной платы перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива поступила от председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс России нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», — приводит агентство текст из документа.

Как подчеркнул Миронов, в настоящее время эта мера является добровольной. То есть работодатели самостоятельно принимают решение о поощрении сотрудников. Как считает председатель партии, соответствующая выплата поможет повысить мотивацию работников, что, в свою очередь, положительно скажется на производительности труда в период дефицита кадров.

Кроме этого, дополнительная выплата поможет семьям с невысокими доходами организовать свой новогодний бюджет — купить подарки, накрыть на стол и спланировать отдых.

Средний бюджет россиян на Новый год и каникулы вырос на 7% за год
Общество
Фото:Руслан Яроцкий / Global Look Press

По результатам опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», в 2022 году две трети (63%) работодателей отказались поощрять сотрудников новогодней премией. Из тех, кто собирался выплатить 13-ю зарплату, 21% были готовы наградить всех подчиненных, а 16% — выборочно. Осенью прошлого года аналитики hh.ru выяснили, что «13-ю зарплату» получают 13% россиян.

Недавнее исследование Superjob показало, что в 2024 году россияне при планировании своего бюджета на Новый год и каникулы в среднем рассчитывают потратить по 21 тыс. руб. на человека — это на 7% больше, чем в 2023 году (19,6 тыс. руб.).

При этом за шесть лет, с 2018 года, бюджет россиян на эти же траты вырос на 3 тыс. руб. (около 14%). При подсчете не учитывались расходы на подарки.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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