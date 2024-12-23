В Петербурге арестовали пенсионера, задержанного за поджоги в банках

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Колпинский суд Санкт-Петербурга отправил под арест 70-летнего Александра Никифорова, предположительно облившего горючей жидкостью и поджегшего банкоматы в отделениях банков. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы города.

Никифоров подозревается в том, что проник в помещения трех банков в городе Колпино, где разлил принесенную с собой горючую жидкость на банкоматы и поджег их. Повреждения получили отделения Альфа-банка на Тверской улице и Сбербанка на проспекте Ленина. В помещении Газпромбанка на улице Тазаева Никифоров довести умысел до конца не смог.

Срок меры пресечения суд определил до 20 февраля 2025 года. Арестованному вменяют два эпизода по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и один — по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению).

Пенсионера задержали 22 декабря. Он признался, что причастен ко всем трем случаям поджогов. По предварительной информации, мужчина действовал «по указанию неизвестных злоумышленников».

Ранее в Санкт-Петербурге дело о теракте завели на 68-летнюю пенсионерку, поджегшую банкоматы в отделении Сбербанка. Предварительно также установлено, что женщина действовала по указанию злоумышленников.