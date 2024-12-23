В Таганроге объявили угрозу атаки дронов
В Таганроге действует угроза атаки беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова в телеграм-канале.
«Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями», — написала она.
Камбулова призвала по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал, найти места без окон.
Минобороны ранее сообщило о девяти беспилотниках, сбитых над Ростовской областью в период с 20:40 до 21:20. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь писал о восьми дронах, которые сбили в районе города Миллерово. В области также уничтожили дроны в ночь на 22 декабря.
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