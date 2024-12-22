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Военная операция на Украине ,  
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Полицейские сбили беспилотник во время массовой атаки дронов в Казани

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Полицейские в Казани во время атаки беспилотников 21 декабря из автоматического оружия сбили один дрон, летевший к жилому дому в ЖК «Лазурные небеса». Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин, его слова передает «Вечерняя Казань».

«Не могу не отметить действия сотрудников полиции, батальона по массовым мероприятиям УВД города Казани, которые предотвратили третье поражение этого здания. Было видно, что летит — и уже должен был взорваться именно в том месте, где работали пожарные. [Полицейские] оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие», — сказал Чанкин.

По его словам, в результате этого дрон потерял управление. Своими действиями полицейские предотвратили возможные человеческие жертвы, подчеркнул начальник управления.

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Фото:Оксана Сотник / ТАСС

Он также отметил, что пожарные на месте работали, несмотря на то, что в здании был неразорвавшийся снаряд, то есть рискуя жизнью.

Утром 21 декабря Казань подверглась удару украинских беспилотников, сообщило Минобороны. По информации ведомства, дроны атаковали Казань с 7:40 до 9:20 мск, они заходили тремя волнами с разных направлений. Один из них врезался в ЖК «Лазурные небеса».

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