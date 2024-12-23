В Турции допустили возможность переговоров России и Украины в Стамбуле

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Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной возможно в Стамбуле и Турция готова оказать поддержку в их проведении. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью телеканалу Euronews.

«Конечно, можно предположить, что страны воссоединятся в Стамбуле. В этом контексте Турция <...> готова оказать любую помощь, включая гуманитарную и открытие мирных переговоров. <...> Мы приложим все усилия для поддержания не только регионального мира, но и глобальной стабильности, что мы уже делаем», — заявил Алтун.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко 23 декабря назвал «неизбежными» переговоры с Россией. При этом он уточнил, что на них «Украина должна быть сильной», в том числе имея в виду гарантии безопасности для страны. Первым пунктом, который обеспечит эти гарантии, он назвал приглашение Украины в НАТО.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова на переговоры и компромиссы, но украинская сторона отказывается от ведения диалога. При этом Россия не приемлет возможности вступления Украины в НАТО, это намерение Москва называла одной из причин начала военной операции.