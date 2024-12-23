В НАТО сочли невозможным быстро нарастить расходы на оборону до 3%

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Достижение уровня расходов на оборону в 3% от ВВП среди членов НАТО невозможно в краткосрочной перспективе, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники. На фоне боевых действий на Украине страны альянса вернулись к обсуждению достижения этого показателя.

Такая цель может быть поставлена на саммите НАТО в июле 2025 года в Гааге, отмечает газета. Как передает El Pais, Франция и Германия, которые тратят на оборону чуть больше 2% ВВП, сообщили генеральному секретарю альянса Марку Рютте, что не смогут увеличить расходы на оборону в короткие сроки.

По словам дипломатических источников, давление оказывается на восемь стран-членов альянса, которые не укладываются в согласованный показатель. В их число входит Испания, чей показатель расходов на оборону на данный момент составляет 1,28%, а достичь 2% она планирует только к 2029 году.

Несколькими днями ранее Financial Times сообщала, что избранный президент США Дональд Трамп планирует поднять расходы членов НАТО на оборону до 5% от ВВП. При этом, по словам одного из источников, республиканец может запросить увеличение оборонных расходов только на 3,5%.

Генсек НАТО Марк Рютте 23 декабря заявил, что государства НАТО должны увеличить оборонные расходы и укрепить оборонную промышленность. По его мнению, сейчас альянс выпускает недостаточное количество военной продукции для того, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе. Он заявил, что сейчас НАТО не нужно опасаться возможного нападения России, но в будущем «возникнут серьезные проблемы», если не увеличить расходы. Москва подчеркивала, что не имеет планов воевать с НАТО.